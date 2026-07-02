Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (02/07) στις 14:06 στην περιοχή της Καρπάθου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους του νησιού αλλά και των γύρω περιοχών στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις των γεωδυναμικών ινστιτούτων, ο σεισμός είχε θαλάσσιο επίκεντρο, γεγονός που λειτούργησε εκτονωτικά. Παρά τη μεγάλη ένταση της δόνησης, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή, τα νέα από το μέτωπο των υποδομών είναι καθησυχαστικά. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές και η Πολιτική Προστασία δεν έχουν λάβει καμία αναφορά για υλικές ζημιές σε κτήρια ή για τραυματισμούς πολιτών.

Παρ’ όλα αυτά, ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε αμέσως για προληπτικούς λόγους. Με εντολή των αρμόδιων αρχών, όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής, καθώς και οι άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και επιφυλακής, προκειμένου να παρέμβουν άμεσα εάν καταγραφεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή μετασεισμική δραστηριότητα.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου στην περιοχή, εμφανιζόμενοι καθησυχαστικοί λόγω του θαλάσσιου χαρακτήρα της εστίας.