Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:26 της Τετάρτης (24/6) στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Κάσου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 Χλμ. Ν της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα.

Δείτε πως κατέγραψε την ένταση του σεισμού ο σεισμογράφος της Βλυχάδας

Δείτε πως κατέγραψε την ένταση του σεισμού ο σεισμογράφος της Γκούρας

Ο δήμαρχος Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος, επικαλούμενος επικοινωνία του με τον καθηγητή σεισμολογίας Ευθύμιο Λέκκα, τόνισε ότι το επίκεντρο δεν συνδέεται με το ρήγμα που έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, αλλά πρόκειται για φαινόμενο τοπικής εμβέλειας. Ανέφερε επίσης ότι η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή και ανάγκασε κατοίκους να βγουν έξω, ενώ επισήμανε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο νησί.