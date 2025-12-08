Ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Δυτική Τουρκία με μέγεθος 5,4 Ρίχτερ. Η δόνηση έγινε στις 12:21 το μεσημέρι της Δευτέρας 08/12 με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά της Αττάλειας. Δείτε την καταγραφή του σεισμού από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Δείτε το σημείο που εστιάζεται η δόνηση, η οποία είχε εστιακό βάθος στα 140 χιλιόμετρα:

Moderate quake in Turkey: M5.4 earthquake at 13:21 local time struck near Antalya, western Turkey (17 km ENE of city, depth 84 km). #deprem #sismo Widely felt across Antalya Province; no immediate reports of serious damage or injuries. https://t.co/PJZlf5uRX9 pic.twitter.com/dAj3zjs9iD — GeoTechWar (@geotechwar) December 8, 2025

Δείτε πώς κατέγραψε τη δόνηση ο σεισμογράφος στη Δροσιά Πελοποννήσου του Πανεπιστημίου Πατρών:

Δείτε βίντεο από την δυνατή δόνηση, όπως καταγράφηκε από ιδιωτικές κάμερες σε σπίτι και επιχείρηση: