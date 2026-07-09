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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:00, (ώρα Ελλάδος), το απόγευμα της Πέμπτης (9/7), στην Τσεχία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα δυτικά του Πρίμπραμ και 32 χιλιόμετρα ανατολικά του Πίλσεν, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.