Σεισμός της τάξεως των 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε 226 χιλιόμετρα Βόρεια της Mingora στο Πακιστάν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, και με εστιακό βάθος τα 56 χιλιόμετρα.

Πηγή:emsc-csem.org

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αφγανιστάν #Πακιστάν