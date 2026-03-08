Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 05.32, στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12,9 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Στις 04.36 σημειώθηκε νέος σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.