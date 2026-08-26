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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Τετάρτη (26/8) στις 22:21 στα ανοιχτά του Honshu στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 225 χιλιόμετρα ανατολικά του Ishinomaki και 214 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά του Kamaishi, ενώ το εστιακό βάθος του υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.