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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:16 (ώρα Ελλάδος) το πρωί της Τρίτης (28/7) στην Κίνα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 193 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά του Oula Xiuma και 238 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Xining, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησε και δεύτερος σεισμός, του ίδιου μεγέθους, στην περιοχή.