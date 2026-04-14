Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη (14/4) στις 04:29 (ώρα Ελλάδος), στη Νεβάδα, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 72 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρίνο και 26 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Φάλον, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές. Λίγη ώρα μετά ακολούθησαν τρεις μετασεισμοί, δυο εκ των οποίων μεγέθους 3 και ένας 3,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.