Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:18 (ώρα Ελλάδος) την Τρίτη (6/1) στη Χονσού της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 97 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Φουκουγιάμα και 18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ματσούε, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA), η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6,2 βαθμών και καταγράφτηκε καταγράφτηκε στις 10:18 (τοπική ώρα – 03:18 ώρα Ελλάδας) στον τομέα των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Η JMA δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, με τους δύο ισχυρότερους να έχουν ένταση τα 5 Ρίχτερ.