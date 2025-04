Ισχυρός σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε στη Κωνσταντινούπολη, στις 12:49, στη θάλασσα του Μαρμαρά, 28 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης), με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Η δόνηση όπως την κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ευπάλιο:

BREAKING: Huge earthquake hits the marmara sea (Istanbul) just now at Turkey. M5.9. Stay safe!! #Earthquake #Deprem #CaughtByGlobalQuake pic.twitter.com/uuLNdyTeQa

Sea of Marmara during the 6.2 earthquake in Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/rULMOOf1WI

Depth :6.9 km – Marmara Sea. Felt in several cities around the Marmara Sea. #Ultimahora #Earthquake #Sismo #Terremoto #Temblor #Deprem pic.twitter.com/FWE4Sw8UqR

Την ώρα που σημειώνεται ο ισχυρός σεισμός των 6,2 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά, δημοσιογράφος στο CNN Turk αποτυπώθηκε σε βίντεο που έγινε viral στα σόσιαλ μίντια, να αντιδράει με τρόμο. Η παρουσιάστρια φαίνεται αρχικά να αιφνιδιάζεται, να κρατάει το γραφείο και έντρομη να ενημερώνει τον κόσμο ότι κουνιέται η γη.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας, αναφέρει την μέτρηση του σεισμού στους 6,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού σύμφωνα με το AFAD εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο σε απόσταση 23,16 χλμ. νότια της Σηλυβρίας. Το εστιακό βάθος ήταν 6,92 χιλιόμετρα.

Η AFAD με ανακοίνωσή της προειδοποιεί τους πολίτες να μην μπαίνουν μέσα σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Υπενθυμίζεται ότι ισχυρός σεισμός 7,8 ρίχτερ είχε «χτυπήσει» την χώρα με αποτέλεσμα πάνω από 50.000 νεκρούς.

Ο ισχυρός σεισμός, προκάλεσε εκτεταμένη ανησυχία στην Κωνσταντινούπολη, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές στις γύρω περιοχές. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες αναφορές για ζημιές ή θύματα. Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού. «Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά μέχρι στιγμής μετά τον σεισμό στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε ο δήμος της Κωνσταντινούπολης στο X.

Σύμφωνα με το Ευρωμασογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ακολούθησε στις 12:51 μετασεισμός 5,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 37 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά του Bahçelievler με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και στις 13:02 μετασεισμός 5,ο Ρίχτερ, 22 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά του Bahçelievler, με εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα.

🇹🇷 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL

‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.

The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM

— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2025