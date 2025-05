Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε το κεντρικό Περού, στις 13:22 ώρα Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, δήλωσε το GFZ.

Δείτε πως κατέγραψαν οι σεισμογράφοι την δόνηση στην περιοχή:

A Preliminary Magnitude 6.0 earthquake recently struck Peru at a depth of 89 km.

Intial reports of light to moderate shaking felt as far as Lima.#earthquake #Peru #EMSC #Lima #Terremoto #Puquio pic.twitter.com/GsXLKyl75b

— Chyno News (@ChynoNews) May 17, 2025