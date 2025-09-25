Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:22 (ώρα Ελλάδος) το βράδυ της Πέμπτης (25/9) στην περιοχή Ζούλια στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 63 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βαλέρα στη Βενεζουέλα και 6 χιλιόμετρα νότια του Μένε Γκράντε στη Βενεζουέλα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

 

