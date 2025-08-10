Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:54 (ώρα Ελλάδος) το απόγευμα της Κυριακής (10/8) στην επαρχία Σίντζιρτζι στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 44 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλικεσίρ της Τουρκίας και 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπιγκάντιτς της Τουρκίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

🇹🇷 A magnitude 6.1 earthquake has struck Turkey The epicenter was in the province of Balikesir, and tremors were felt in Istanbul and Izmir. pic.twitter.com/JKFCGiW0fY — Dortie (@24SevenEyes) August 10, 2025

Δείτε live εικόνα από το CNN TURK

Κατέρρευσαν σπίτια και δημόσια κτήρια

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές πόλεις στα δυτικά της χώρας, εκ των οποίων η Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται 250 χιλιόμετρα μακριά και η Σμύρνη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, οι οποίες επί του παρόντος δεν έχουν αναφέρει ύπαρξη θυμάτων, παρά μόνο σημαντικές ζημιές στην περιοχή καθώς κατέρρευσαν σπίτια και δημόσια κτήρια.

Μέχρι τώρα υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον τρεις τραυματίες, τέσσερις απεγκλωβισμούς κατοίκων και δύο ακόμη που γίνεται προσπάθεια να απεγκλωβιστούν.

#BREAKING : A strong 6.1 magnitude earthquake just rattled western Turkey, centered near Balıkesir. The tremors were felt all the way in Istanbul, putting a city of millions on edge. pic.twitter.com/PhophWvByV — Siddhant Mishra (@siddhantvm) August 10, 2025

Επίσης ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην επαρχία Σίντζιρτζι στο νότιο άκρο του Νομού του Μπαλίκεσιρ στα όρια με το Νομό της Μαγνησίας, 133 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την πόλη της Μυτιλήνη, όπου και έγινε ιδιαίτερα αισθητός λόγω της διάρκειάς του.

Δείτε πως κατέγραψε ο σεισμογράφος Λουτρακίου τη δόνηση

Ακολούθησαν διαρκείς μετασεισμοί

Στις 19:58, στο ίδιο σημείο σημειώθηκε μετασεισμός έντασης 3,7 Ρίχτερ με εστιακό βάθος στα 22 χιλιόμετρα, στις 20:02 νέος μετασεισμός στο ίδιο σημείο έντασης 4,6 Ρίχτερ με εστιακό βάθος στα 11 χιλιόμετρα, στις 20:05 στο ίδιο σημείο νέος μετασεισμός έντασης 4,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα, ενώ στις 20:07 έντασης 4 Ρίχτερ με εστιακό βάθος στα 7 χιλιόμετρα.

Παράλληλα δεκάδες είναι οι μετασεισμοί που καταγράφονται στην περιοχή του ισχυρού σεισμού, με ένταση από 2,7 ως 4 Ρίχτερ.