Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:07 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/8) στον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 154 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά του Caluula, της Σομαλίας και 201 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά του Mukalla, της Υεμένης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 18 χιλιόμετρα.