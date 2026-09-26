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Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:23 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/9) στα Νησιά Λόγιαλτι.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 82 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Tadine, της Νέας Καληδονίας και 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Nouméa, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS) ανέφερε πως ο σεισμός ήταν 7 Ρίχτερ, ενώ εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι.