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Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:54 (τοπική ώρα), του Σαββάτου 15 Αυγούστου, στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 71 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Περκούτ και 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Πεματανγκσιαντάρ , ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 173 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ινδονησία νωρίτερα, στις 05:58 τοπική ώρα, (00:58 ώρα Ελλάδος), το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 162 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο και 59 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.