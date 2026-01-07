Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:03 (ώρα Ελλάδος) την Τετάρτη (7/1) στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 75 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μάτι και 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μανάι, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 58 χιλιόμετρα.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.

UPDATE: According to the latest report from PHIVOLCS, the recorded earthquake has been downgraded to magnitude 6.4. The agency added that there is no tsunami threat to the Philippines. pic.twitter.com/jomxrW6L6n — GMA Integrated News (@gmanews) January 7, 2026

«Δεν ήταν τόσο δυνατός, όμως κόσμος έσπευσε να βγει έξω», σημείωσε ο Τζόι Μονάτο, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Χινατουάν, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ στα νότια των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), η πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο 68 χιλιόμετρα ανατολικά από την Μπακουλίν, στις Φιλιππίνες, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Στο ακόλουθο βίντεο, εικονίζονται μοτοσικλετιστές στις Φιλιππίνες που πανικοβλήθηκαν όταν μια γέφυρα κλονίστηκε έντονα κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 6,7 Ρίχτερ.

🚨 Terrifying moments on the road Bikers in the Philippines panicked as a bridge shook hard during a 6.7 magnitude earthquake 😨#Philippines #earthquake pic.twitter.com/gJkH9Fytw9 — Marx2.O (@Marx2PointO) January 7, 2026

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (Phivolcs) εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης στον Ειρηνικό (PTWC) ανέφερε πως δεν αναμένει να εκδηλωθεί τσουνάμι.