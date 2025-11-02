Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:28 (ώρα Ελλάδος), το βράδυ της Κυριακής (2/11), στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Khulm και 45 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά του Mazār-e Sharīf, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, η οποία εν συνεχεία επανεκτιμήθηκε σε 6,4 και τέλος, σε 6,3.

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025