Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), σημειώθηκε σήμερα στην Παπούα, επαρχία της ανατολικής Ινδονησίας, χωρίς άμεσες αναφορές για τραυματισμούς και χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 2:48 μ.μ. τοπική ώρα (05:48 GMT) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 200 χλμ. από την πόλη Τζαγιαπούρα, σε βάθος 35 χλμ., σύμφωνα με την USGS.

Οι αρχικές αναφορές δεν δείχνουν να υπήρξαν άμεσα θύματα ή δομικές ζημιές ως αποτέλεσμα του σεισμού, αν και οι ολοκληρωμένες αξιολογήσεις των ζημιών συνήθως απαιτούν επιπλέον χρόνο. Οι ινδονησιακές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση για πιθανούς μετασεισμούς. Πάντως, ο μεγαλύτερος μετασεισμός που καταγράφηκε, έχει μέγεθος 4,4 Ρίχτερ.

Συνολικά, ο πληθυσμός σε αυτήν την πόλη κατοικεί σε κατασκευές που είναι ευάλωτες σε σεισμούς, αν και υπάρχουν και ανθεκτικές κατασκευές.

Δείτε πώς κατέγραψαν από το Μεσολόγγι και τη Γκούρα της Πελοποννήσου οι σεισμογράφοι του Πανεπιστημίου Πατρών την δόνηση:

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Παπούα #Παπούα Νέα Γουινέα #σεισμός