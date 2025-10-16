Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), σημειώθηκε σήμερα στην Παπούα, επαρχία της ανατολικής Ινδονησίας, χωρίς άμεσες αναφορές για τραυματισμούς και χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 2:48 μ.μ. τοπική ώρα (05:48 GMT) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 200 χλμ. από την πόλη Τζαγιαπούρα, σε βάθος 35 χλμ., σύμφωνα με την USGS.

Οι αρχικές αναφορές δεν δείχνουν να υπήρξαν άμεσα θύματα ή δομικές ζημιές ως αποτέλεσμα του σεισμού, αν και οι ολοκληρωμένες αξιολογήσεις των ζημιών συνήθως απαιτούν επιπλέον χρόνο. Οι ινδονησιακές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση για πιθανούς μετασεισμούς. Πάντως, ο μεγαλύτερος μετασεισμός που καταγράφηκε, έχει μέγεθος 4,4 Ρίχτερ.

NO TSUNAMI THREAT FROM EARTHQUAKE – Oct 16, 2025 An earthquake with preliminary magnitude of 6.7 occurred at 3:48 PM ChST about near Papua Indonesia. There is NO tsunami threat to based on all available data. Additional Info: https://t.co/T2FWdTfePu pic.twitter.com/eyRNdmkLTx — NWS Guam 🇬🇺 (@NWSGuam) October 16, 2025

On 2025-10-06, at 17:11:08 (UTC), there was an earthquake around 79 km NNE of Popondetta, Papua New Guinea. The depth of the hypocenter is about 48.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 4.9.https://t.co/8vc2YCN3k5 pic.twitter.com/BTPVNiwEpR — World EQ Locator (@WorldEQLocator) October 16, 2025

Συνολικά, ο πληθυσμός σε αυτήν την πόλη κατοικεί σε κατασκευές που είναι ευάλωτες σε σεισμούς, αν και υπάρχουν και ανθεκτικές κατασκευές.

Δείτε πώς κατέγραψαν από το Μεσολόγγι και τη Γκούρα της Πελοποννήσου οι σεισμογράφοι του Πανεπιστημίου Πατρών την δόνηση: