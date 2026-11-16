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Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:11 (ώρα Ελλάδος) την Δευτέρα (16/11) στην Ινδονησία.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 445 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άμπον της Ινδονησίας και 151 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τουάλ της Ινδονησίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.
Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.