Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:22 (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή (20/3) στις νήσους Σέτλαντ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 1248 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πούντα Αρένας της Χιλής και 979 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Τολχουίν της Αργεντινής, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Στις 03:16 (ώρα Ελλάδος), σημειώθηκε νέος σεισμός στο ίδιο σημείο έντασης 5,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 10 χιλιόμετρα.