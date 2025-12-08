Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16:15 (ώρα Ελλάδος) το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) στην Ιαπωνία.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 81 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά του Hachinohe, της Ιαπωνίας και 121 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά του Aomori, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 44 χιλιόμετρα.
Λόγω της έντασης και της τοποθεσίας που εκδηλώθηκε ο σεισμός, οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.
Η απόσταση στην οποία έγινε αισθητή η δόνηση:
BREAKING: 7.2-magnitude earthquake hits off northern Japan, tsunami advisory issued – JMA pic.twitter.com/6AGzug4rZp
— BNO News (@BNONews) December 8, 2025