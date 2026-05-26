Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:52 (ώρα Ελλάδος) την Τρίτη (26/5) στη Χιλή, στην έρημο Ατακάμα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 212 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αντοφαγκάστα της Χιλής και 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Καλάμα της Χιλής, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 103 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές στις αρχές της πρωτεύουσας της χώρας, Σαντιάγο.

Ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, με τους ισχυρότερους να καταγράφονται στα 4,3 και 4,2 Ρίχτερ.