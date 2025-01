Σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:05 (ώρα Ελλάδος) το πρωί της Τρίτης (7/1) στο Νεπάλ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 202 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Νταρζιλίνγκ της Ινδίας και 99 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Λομπούτσε του Νεπάλ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

🚨BREAKING NEWS: Check out this INSANE VIDEO of Hotel Everest getting shaken up during the massive Nepal 7.1 earthquake. pic.twitter.com/wsvunLQB8g — Tek’s Therapy – STRANGE Stories (@TeksTherapy) January 7, 2025

Δείτε πως κατέγραψε τον ισχυρό σεισμό ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών

Momento del fuerte sismo de 7.1 desde Shigatse, en la región del Tibet, suroeste de China. #earthquake #nepal pic.twitter.com/3JK1hJJTho — Centinela35 (@Centinela_35) January 7, 2025

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή μέχρι το Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ που βρίσκεται περισσότερα από 250 χλμ. μακριά από το επίκεντρο του σεισμού.

7.1 Magnitude Earthquake Strikes Nepal 1️⃣ Epicenter: Near Xizang, Tibet; quake occurred at 6:35 AM. 2️⃣ Widespread Tremors: Felt across Delhi-NCR, Bihar, West Bengal, Assam, and more. 3️⃣ Kathmandu Impacted: Residents fled homes; no immediate reports of damage. 4️⃣… pic.twitter.com/7LSpLsIZ6o — Sneha Mordani (@snehamordani) January 7, 2025

Στην ίδια περιοχή σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στις 03:38 (ώρα Ελλάδος). Το επίκεντρο του νέου σεισμού εντοπίζεται 232 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Νταρζιλίνγκ της Ινδίας και 124 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Λομπούτσε του Νεπάλ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, μεγέθους, από 4,8 ως 5 ρίχτερ.