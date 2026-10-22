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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:33 (ώρα Ελλάδος) το απόγευμα της Πέμπτης (22/10) στην Κίνα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 201 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Nagqu και 407 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά του Lhasa, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε μετασεισμός 5,2 Ρίχτερ, στο ίδιο σημείο.