Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:58 (ώρα Ελλάδος) το μεσημέρι της Παρασκευής (2/5) στο πέρασμα του Ντρέικ νότια της Αργεντινής.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 446 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πούντα Αρίνας της Χιλής και 225 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ουσουάια της Αργεντινής, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 200 km S of #Ushuaia (#Argentina) || 10 min ago (local time 08:58:29). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/groD2eeyaz

