Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:37 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/9) στη Ρωσία, ανοιχτά της Καμτσάτκα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 103 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά του Πετροπαβλόσκ-Καμτσάτσκι, της Ρωσίας και 1.609 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά του Κομσομόλσκ ον Αμούρ, της Ρωσίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 44 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ), ο σεισμός είχε μέγεθος 7,1 Ρίχτερ.

Μετά από την ισχυρή δόνηση εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το αρμόδιο αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημοσιευθεί βίντεο από τη στιγμή του σεισμού: