Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:37 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/9) στη Ρωσία, ανοιχτά της Καμτσάτκα.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 103 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά του Πετροπαβλόσκ-Καμτσάτσκι, της Ρωσίας και 1.609 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά του Κομσομόλσκ ον Αμούρ, της Ρωσίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 44 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ), ο σεισμός είχε μέγεθος 7,1 Ρίχτερ.
Μετά από την ισχυρή δόνηση εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το αρμόδιο αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημοσιευθεί βίντεο από τη στιγμή του σεισμού:
Videos emerging from the recent 7.4 Earthquake in Kamchatka, Russia!#BREAKINGNEWS #Earthquake pic.twitter.com/mzRw3ovxuu
— StrandenWX (@StrandenWX) September 13, 2025
Footage from the strong earthquake in #Kamchatka, #Russia‘s Far East 11:33pm-3:33pm #earthquake pic.twitter.com/5rIAIU63Qo
— Priya Sinha🇮🇳 (@iPriyaSinha) September 13, 2025
❗️🇷🇺 – Magnitude 7.7 Earthquake Hits Off Russia’s Kamchatka Peninsula
A magnitude 7.7 earthquake struck 120 miles east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky at a depth of 22 miles, the U.S. Geological Survey reported.
The quake hit the same subduction zone as the July 29,… pic.twitter.com/ANRVUBMxtn
— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025