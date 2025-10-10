Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:44 (ώρα Ελλάδος) το βράδυ της Πέμπτης (25/9) στην περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 63 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μάτι των Φιλιππινών και 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μανάι των Φιλιππινών, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 53 χιλιόμετρα.

Eyewitnesses reported shaking in #Philippines 4 min ago (local time 09:45:27)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/DUvEYaJrL6 — EMSC (@LastQuake) October 10, 2025

Εκδόθηκε ειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι, προειδοποιώντας ότι επικίνδυνα κύματα είναι πιθανό να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Oι πρώτες εικόνες από τον ισχυρό σεισμό

Terryfiyng video: A strong earthquake struck Davao Oriental . Tsunami warning is in effect for Davao Region and Eastern Visayas. Coastal residents are evacuating to higher ground. 📍Davao Oriental, Mindanao, Philippines. pic.twitter.com/QOFIbjGuPQ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 10, 2025

A massive 7.4 magnitude earthquake has just hit the southern coast of the Philippines with a Tsunami warning in effect. #Philippines #EarthquakePH pic.twitter.com/25rpD81XVr — Alex K Phillips (@Alexkphillips) October 10, 2025

⚠️ Video showing the shaking from the M7.4 earthquake that hit the Philippines… 📍 Tagum City, Davao del Nortepic.twitter.com/oBfqXvJqiJ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, ενώ η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) έχει ήδη προειδοποιήσει για πιθανές ζημιές και μετασεισμούς, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τις ακτές.

Coastal waters retreat in parts of the Philippines after a 7.6 magnitude earthquake, with a 1-3 meter tsunami anticipated. pic.twitter.com/nT7ui2DZmG — DisasterAlert (@DisasterAlert2) October 10, 2025

Ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή μεγέθους 5,9 Ρίχτερ στις 04:52 (ώρα Ελλάδος) και 5,6 Ρίχτερ στις 05:12 (ώρα Ελλάδος).

A magnitude 7.6 earthquake hit Davao Oriental shaking much of Mindanao and parts of Visayas.📍 Davao Oriental, Mindanao, Philippines . Tsunami Warning: Coastal residents in Davao Region and Eastern Visayas are evacuating to higher ground. pic.twitter.com/tcM0xBFTdi — BreakinNewz (@BreakinNewz01) October 10, 2025

Widespread panic grips Butuan City, Philippines, following a 7.4 magnitude earthquake nearby. pic.twitter.com/xAsqM2DEEk — DisasterAlert (@DisasterAlert2) October 10, 2025

Να εκκενωθούν οι παράκτιες περιοχές ζητά ο πρόεδρος της χώρας

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδίναντ Μάρκος Τζούνιορ, διέταξε άμεσες εκκενώσεις στις παράκτιες περιοχές, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νότια χώρα την Παρασκευή.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση στο πεδίο και ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται να επέμβουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», υπογράμμισε ο Μάρκος.

Σε συναγερμό η Ινδονησία μετά τον σεισμό στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε Σουλαουέσι και Παπούα

Η Ινδονησία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι την Παρασκευή, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας (BMKG).

Η προειδοποίηση αφορά τις βόρειες περιοχές της Σουλαουέσι και της Παπούα, που βρίσκονται εντός του γεωγραφικού εύρους που επηρεάζεται από τον σεισμό.

Σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης της υπηρεσίας, υπάρχει κίνδυνος κυμάτων τσουνάμι ύψους έως και 50 εκατοστών, τα οποία θα μπορούσαν να πλήξουν παράκτιες περιοχές της χώρας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες στις συγκεκριμένες περιοχές να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.