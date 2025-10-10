Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:44 (ώρα Ελλάδος) το βράδυ της Πέμπτης (25/9) στην περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 63 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μάτι των Φιλιππινών  και 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μανάι των Φιλιππινών, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 53 χιλιόμετρα.

Εκδόθηκε ειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι, προειδοποιώντας ότι επικίνδυνα κύματα είναι πιθανό να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Oι πρώτες εικόνες από τον ισχυρό σεισμό

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, ενώ η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) έχει ήδη προειδοποιήσει για πιθανές ζημιές και μετασεισμούς, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τις ακτές.

Ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή μεγέθους 5,9 Ρίχτερ στις 04:52 (ώρα Ελλάδος) και 5,6 Ρίχτερ στις 05:12 (ώρα Ελλάδος).

Να εκκενωθούν οι παράκτιες περιοχές ζητά ο πρόεδρος της χώρας

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδίναντ Μάρκος Τζούνιορ, διέταξε άμεσες εκκενώσεις στις παράκτιες περιοχές, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νότια χώρα την Παρασκευή.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση στο πεδίο και ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται να επέμβουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδίναντ Μάρκος Τζούνιορ

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», υπογράμμισε ο Μάρκος.

Σε συναγερμό η Ινδονησία μετά τον σεισμό στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε Σουλαουέσι και Παπούα

Η Ινδονησία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι την Παρασκευή, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας (BMKG).

Η προειδοποίηση αφορά τις βόρειες περιοχές της Σουλαουέσι και της Παπούα, που βρίσκονται εντός του γεωγραφικού εύρους που επηρεάζεται από τον σεισμό.

Σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης της υπηρεσίας, υπάρχει κίνδυνος κυμάτων τσουνάμι ύψους έως και 50 εκατοστών, τα οποία θα μπορούσαν να πλήξουν παράκτιες περιοχές της χώρας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες στις συγκεκριμένες περιοχές να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

