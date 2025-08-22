Σεισμός 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:20 τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) μεταξύ της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής (Drake Passage).

Μετά την ισχυρότατη δόνηση εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές της Χιλής, που ήρθη μετά από περίπου 3 ώρες.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) αναθεώρησε προς τα κάτω το μέγεθος του σεισμού, που αρχικά είχε αναφερθεί ως 8 Ρίχτερ , προσθέτοντας ότι το εστιακό βάθος ήταν στα 11 χλμ.

8.0 earthquake hits Drake Passage pic.twitter.com/lMUnYKjOkS — EarthquakePrediction (@Quakeprediction) August 22, 2025

BREAKING: 8.0-magnitude earthquake hits off South America – PTWC pic.twitter.com/14E3Bac0EL — BNO News (@BNONews) August 22, 2025

Όπως μετέδωσε το Reuters, o σεισμός σημειώθηκε περισσότερα από 700 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια της Αργεντινής, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, σύμφωνα με την USGS.

#BREAKING A major 8.3 earthquake has occurred at the Drake Passage, between Antarctica and South America. pic.twitter.com/4aURa1YkMa — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) August 22, 2025

Η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού της Χιλής εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στην Ανταρκτική, μετά τον σεισμό που έπληξε 258 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της βάσης Frei, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

🌍 Fuerte sismo en el Pasaje de Drake – 21 de agosto de 2025 🔹 Magnitud: 7.5

🔹 Hora local: 23:16

🔹 Profundidad: 10 km

🔹 Ubicación: 717 km al SE de Ushuaia, Argentina (población aprox. 58,000)#sismo #terremoto #Argentina #PasajeDeDrake #Earthquake pic.twitter.com/4pv5l02Jx5 — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) August 22, 2025

Ωστόσο, η προειδοποίηση τελικά ήρθη καθώς δεν παρατηρήθηκε κανένα φαινόμενο στις ακτές.

No #tsunami threat to Australia from magnitude 7.2 #earthquake near DRAKE PASSAGE. Latest advice at https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/CNYnGvPGON — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) August 22, 2025

Δείτε πώς αποτύπωσαν την ισχυρότατη δόνηση οι σεισμογράφοι του Πανεπιστημίου Πατρών:

Το Πέρασμα Ντρέικ συνδέει τον Νότιο Ατλαντικό με τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ του νοτίου άκρου της Νότιας Αμερικής και της Χερσονήσου της Ανταρκτικής.

Αν και είναι λιγότερο σεισμογενής περιοχή σε σύγκριση με άλλες εκτάσεις της ακτογραμμής της Χιλής, το Πέρασμα Ντρέικ διασχίζει μια ιδιαίτερα ενεργή σεισμικά και γεωλογικά ζώνη.

Η περιοχή είναι εξαιρετικά απομονωμένη και δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.