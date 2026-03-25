Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ έγινε αισθητή πριν από λίγο στη Θεσπρωτία, σε μια περιοχή που ταλαιπωρείται από έντονη σεισμική δραστηριότητα εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Η δόνηση σημειώθηκε περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα και είχε εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 26,0 χλμ. Δυτικά Νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων και 27,3 χλμ. Ανατολικά Βορειοανατολικά της Ηγουμενίτσας.

Δείτε πως καταγράφηκε η δόνηση από τον σεισμογράφο του πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται στα Τζουμέρκα:

Μια ακολουθία που δεν σταματά

Η σεισμική ακολουθία στην περιοχή ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου 2026 με κύριο σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, που έβγαλε τους κατοίκους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας στους δρόμους. Από τότε έχουν καταγραφεί εκατοντάδες μετασεισμοί, με την περιοχή να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση.