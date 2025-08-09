Σεισμική δόνηση 6 Ρίχτερ έγινε σήμερα στα ανατολικά των Κουρίλων νήσων, σύμφωνα με το Ευρώ-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το εστιακό βάθος του σεισμού προσδιορίστηκε στα 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το EMSC.

Πιο συγκεκριμένα σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:05 (ώρα Ελλάδος) το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) ανατολικά από τις Κουρίλες νήσους.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 343 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πετροπαβλότσκ της Ρωσίας και 267 χιλιόμετρα ανατολικά του Σεβέρο- Κουρίλσκ της Ρωσίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.