Ο σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Στις επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν «τραυματίστηκαν περίπου 320 συμπολίτες (μας) και σκοτώθηκαν πάνω από 20», δήλωσε ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται παρά για ακόμη προσωρινό απολογισμό, σε βίντεο που διένειμε σε δημοσιογράφους.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στον βόρειο Αφγανιστάν, μόλις λίγους μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό στα τέλη Αυγούστου, που είχε χαρακτηριστεί ως ο φονικότερος στην ιστορία της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και απώλειες ζωών.

Δείτε την στιγμή της δόνησης:

Οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την έκταση των καταστροφών, ενώ ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει στην περιοχή για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους και να παρέχουν άμεση βοήθεια στους πληγέντες. Η ανησυχία για μετασεισμούς παραμένει έντονη, καθώς πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και αναζητούν ασφαλή καταφύγια.

Η Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:28 (ώρα Ελλάδος), το βράδυ της Κυριακής (2/11).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Khulm και 45 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά του Mazār-e Sharīf, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, η οποία εν συνεχεία επανεκτιμήθηκε σε 6,4 και τέλος, σε 6,3.

 

Η σεισμική δόνηση έπληξε την περιοχή  του βόρειου Αφγανιστάν λίγους μήνες μετά τον φονικότερο σεισμό στην ιστορία της χώρας, στα τέλη του Αυγούστου με τραγικό απολογισμό πάνω από 2.200 νεκρούς ανθρώπους.

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας.

Από το 1900, 12 σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών έχουν συγκλονίσει το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγο της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

