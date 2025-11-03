Ο σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Στις επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν «τραυματίστηκαν περίπου 320 συμπολίτες (μας) και σκοτώθηκαν πάνω από 20», δήλωσε ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται παρά για ακόμη προσωρινό απολογισμό, σε βίντεο που διένειμε σε δημοσιογράφους.

Earthquake struck Afghanistan’s Samangan and Balkh provinces around 1:00am last night causing casualties. Initial reports indicate that over 15 people have died and around 320 have been injured, though rescue efforts are ongoing and numbers are subject to change. pic.twitter.com/sRDZwq3BW3 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 3, 2025

#BREAKING: A video from Mazar-e-Sharif Provincial Hospital shows an emergency situation after tonight’s earthquake. Including women and children, are reported in Samangan and Khulm. Urgent action is needed from medical and humanitarian teams to prevent further tragedy. pic.twitter.com/w1x1Eu9EZI — Jahanzeb Khan (@Jahanzeb_Khan20) November 2, 2025

Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στον βόρειο Αφγανιστάν, μόλις λίγους μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό στα τέλη Αυγούστου, που είχε χαρακτηριστεί ως ο φονικότερος στην ιστορία της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και απώλειες ζωών.

Δείτε την στιγμή της δόνησης:

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025

Οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την έκταση των καταστροφών, ενώ ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει στην περιοχή για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους και να παρέχουν άμεση βοήθεια στους πληγέντες. Η ανησυχία για μετασεισμούς παραμένει έντονη, καθώς πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και αναζητούν ασφαλή καταφύγια.

🚨 UPDATE: A 6.5-magnitude earthquake struck northern Afghanistan’s Hindu Kush region near Khulm, close to Mazar-e-Sharif. At least 6 dead and 150 injured in Samangan; officials warn the death toll could rise. Tremors were felt in Kabul. pic.twitter.com/mmnibBBqQg — Defence Index (@Defence_Index) November 3, 2025

Η Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:28 (ώρα Ελλάδος), το βράδυ της Κυριακής (2/11).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Khulm και 45 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά του Mazār-e Sharīf, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

د نن شپې د زلزلې له امله، د سمنګان ولایت د خُلم ولسوالۍ او د تنګي تاشقرغان په سیمو کې د مرګ‌ژوبلې تر څنګ، د مزارشریف ښار د روضې مبارکې زیارت هم زیانمن شوی، او د هغې د ښکلا خښتې او زینتي ټایلونه راپرېوتي دي. pic.twitter.com/hQjHIVLdVm — Wesal TV – وصال ټلوېزیون (@TheWesalTV) November 3, 2025

Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, η οποία εν συνεχεία επανεκτιμήθηκε σε 6,4 και τέλος, σε 6,3.

DEVELOPING: Magnitude 6.6 earthquake hit Central Afghanistan pic.twitter.com/5zW7ifIrEM — Rapid Report (@RapidReport2025) November 2, 2025

Η σεισμική δόνηση έπληξε την περιοχή του βόρειου Αφγανιστάν λίγους μήνες μετά τον φονικότερο σεισμό στην ιστορία της χώρας, στα τέλη του Αυγούστου με τραγικό απολογισμό πάνω από 2.200 νεκρούς ανθρώπους.

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας.

🚨 BREAKING: A 6.3 magnitude earthquake has struck northern Afghanistan.

Reports from Aseel Atalaan confirm that Samangan, Mazar, Nawshaad, Tashqurghan, and Khulm have all been shaken.

The Kabul–Mazar road is blocked, and shops in Tashqurghan are destroyed.

Aseel’s emergency… pic.twitter.com/P2K8OOuhbu — Aseel (@ASEELApp) November 3, 2025

Από το 1900, 12 σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών έχουν συγκλονίσει το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγο της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου