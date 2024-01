Ο σεισμός που εκδηλώθηκε στην Κύμη σήμερα (19/01) μεγέθους 4,8 Ρίχτερ δεν εμπνέει κάποια ανησυχία σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας στη «Ζούγκλα», χωρίς όμως να αποκλείει το γεγονός ότι μπορεί να ακολουθήσει σεισμική δόνηση της τάξεως των 5,5 βαθμών.

Αναλυτικά, η ισχυρή σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε το μεσημέρι γύρω στις 16:14 στην Κύμη έγινε αισθητή και στην Αττική.

Eyewitnesses reported shaking in #Greece 2 min ago (local time 16:14:47)⚠

More info soon! pic.twitter.com/xA9SeBV1ed

— EMSC (@LastQuake) January 19, 2024

