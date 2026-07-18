Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Μεξικό, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού (Servicio Sismológico Nacional, SSN), το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές του νότιου Μεξικού καθώς και σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπου ορισμένοι πολίτες εκκένωσαν κτήρια για προληπτικούς λόγους. Ακόμη ακολούθησαν τουλάχιστον πέντε μετασεισμοί μεγέθους μεταξύ 5,1 και 6 Ρίχτερ.

Βιντεοληπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει ότι κτήρια σε πολλές περιοχές ταρακουνήθηκαν ολόκληρα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Associated Press, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πολιτεία Τσιάπας. Μεταξύ των τραυματιών, βρίσκεται μια γυναίκα, η οποία από τον πανικό της πήδηξε από το κτήριο στο οποίο βρισκόταν.

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Μεξικό:

Η προειδοποίηση για σεισμό της χώρας δεν ήχησε επειδή, σύμφωνα με την κυβέρνηση, «η ενέργεια που ακτινοβολήθηκε από τον σεισμό κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα δεν ξεπέρασε τα όρια για ενεργοποίηση».

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε ότι οι προκαταρκτικές έρευνες δεν δείχνουν ζημιές ούτε και τραυματίες. Επίσης, ο ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, Ραϊμούντο Μοράλες, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπήρξε «σοβαρός αντίκτυπος», αλλά ότι οι άνθρωποι συμβουλεύονται να μείνουν μακριά από τις παραλίες.

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμός στο Μεξικό:

Το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ είχε προβλέψει πιθανά «επικίνδυνα κύματα τσουνάμι» κατά μήκος των κοντινών ακτών του Μεξικού και της Γουατεμάλας. Αργότερα κατέγραψε κύματα ύψους 0,3 μέτρων (1,1 ποδιών) πάνω από την παλίρροια στο Πουέρτο Μαδέρο και την Τσιάπας στο Μεξικό.

Λίγες ώρες μετά την αρχική προειδοποίηση, το κέντρο δήλωσε ότι η απειλή είχε περάσει, αλλά συμβούλεψε τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να «παραμείνουν προσεκτικοί και να επιδεικνύουν την συνήθη προσοχή κοντά στη θάλασσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η χώρα είναι επιρρεπής στους σεισμούς, πολλοί από τους οποίους έχουν αποδειχθεί και θανατηφόροι. Νωρίτερα φέτος, ένας ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο και κεντρικό Μεξικό, σκοτώνοντας δύο άτομα, ενώ εκατοντάδες στην Πόλη του Μεξικού σκοτώθηκαν σε σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ το 2017.

Η Βενεζουέλα δεν στάθηκε τόσο τυχερή, όσο το Μεξικό

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων των σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου ξεπέρασε τους 5.000 νεκρούς χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου, όμως ο αριθμός αυτός παραμένει ακόμη προσωρινός, μετά την καταστροφή που άφησε χιλιάδες άστεγους, ενώ παράλληλα το Καράκας ανακοίνωσε πως εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ύψους 346 εκατομμυρίων δολαρίων, για να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση.

Τουλάχιστον 5.069 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν έπληξαν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών, με 39 δευτερόλεπτα διαφορά ο ένας από τον άλλο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο βόρειο τμήμα της, ιδίως στην πολιτεία Λα Γουάιρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Βίντεο από drone μετά τους φονικούς δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα:

Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740.

Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει απροσδιόριστος. Η κυβέρνηση αποφεύγει να κάνει υποθέσεις. Τη μεθεπομένη της καταστροφής, ο ΟΗΕ υπολόγισε πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Εκατοντάδες κτήρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ολοσχερώς, κυρίως στη Λα Γκουάιρα. Από τους σχεδόν 20.000 ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι οι περισσότεροι διαμένουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς στη Γκουάιρα, δημοφιλή προορισμό κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας – σε γήπεδα, σε πλατείες, σε πεζοδρόμια…