Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας και παρακολούθησης παραμένουν οι επιστημονικοί φορείς και οι αρχές πολιτικής προστασίας στην Εύβοια, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Το επίκεντρο της δραστηριότητας εντοπίζεται σταθερά κοντά στο Προκόπι, την περιοχή δηλαδή που επλήγη από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

Πριν από λίγο, καταγράφηκε νέος μετασεισμός της τάξης των 3,6 Ρίχτερ στο ίδιο ακριβώς σημείο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων για τη σταδιακή αλλά έντονη εκτόνωση του φαινομένου.

Οι συνεχείς αυτοί μετασεισμοί συντηρούν την ανησυχία ανάμεσα στους κατοίκους των γύρω χωριών, οι οποίοι δοκιμάζονται από τις συνεχείς δονήσεις του εδάφους τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Αν και οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο ρήγμα έχει περιορισμένο δυναμικό και η εκδήλωση τέτοιων μετασεισμών θεωρείται απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη, συστήνεται στους πολίτες να παραμένουν προσεκτικοί.

Την ίδια ώρα, ειδικά κλιμάκια συνεχίζουν τις καταγραφές και τις αυτοψίες στις υποδομές και τα κτήρια της περιοχής που υπέστησαν ελαφρές υλικές ζημιές από τον κύριο σεισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των κατοικημένων ζωνών.