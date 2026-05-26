Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών καταγράφηκε στη Χιλή, περίπου τριάντα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα (βόρεια), όπως ανακοίνωσε στις 00:52 (ώρα Ελλάδος) την Τρίτη (26/5) το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιομέτρων, με επίκεντρο στην έρημο Ατακάμα, κατά την ίδια πηγή.

Η δόνηση προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους των περιοχών όπου έγινε αισθητή, καθώς είχε διάρκεια και μεγάλη ταλάντωση.

Δείτε βίντεο:

Παρά το δυνατό ταρακούνημα, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ούτε σοβαρές ζημιές στις αρχές στο Σαντιάγο μεχρι στιγμής.

«Έχει αποκλειστεί η απειλή να πλήξει τσουνάμι τις ακτές της Χιλής», σημείωσε ο Φελίπε Πλάσα, της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED).

Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TVN, αναφέρονται διακοπές της ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα περίπου 27.000 νοικοκυριά να παραμένουν χωρίς ρεύμα. Πληροφορίες που μετέδωσαν ΜΜΕ αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στις επαρχίες Αρίκα, Ταραπακά, Αντοφαγκάστα και Ατακάμα.

Η Χιλή, στο υπέδαφος της οποίας συγκλίνουν τρεις τεκτονικές πλάκες, συγκαταλέγεται στις χώρες που παρουσιάζουν την πιο υψηλή σεισμικότητα στον κόσμο, τέτοια μάλιστα, που οι πολίτες έχουν μάθει να ζουν με τις δονήσεις και δεν ανησυχούν παρά όταν καταγράφονται σεισμοί μεγέθους άνω των 7 βαθμών.

Το 1960, η λατινοαμερικάνικη χώρα χτυπήθηκε από τον σεισμό που θεωρείται ως και σήμερα ο ισχυρότερος που καταγράφτηκε ποτέ: μεγέθους 9,5 βαθμών. Η πόλη Βαλβίδια είχε υποστεί τεράστια καταστροφή ενώ είχαν χάσει τη ζωή τους 9.500 άνθρωποι.

Αλλά και αργότερα, το 2010, σεισμός 8,8 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι που άφησε πίσω του πάνω από 520 νεκρούς.