Δυσάρεστες μνήμες ξύπνησε στην Τουρκία η πρωινή ισχυρή δόνηση των 5,7 Ρίχτερ στην Μαλάτια, που έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους και ο μετασεισμός των 3,6 Ρίχτερ που ακολούθησε περίπου μιάμιση ώρα μετά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), το επίκεντρο της πρώτης δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Μπαταλγκάζι (Battalgazi) και σημειώθηκε ακριβώς στις 09:00 το πρωί. Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός όχι μόνο στη Μαλάτια, αλλά και στις γύρω επαρχίες όπως το Καχραμανμαράς, το Ντιγιάμπακιρ, το Αντίγιαμαν και το Ελαζίγ.

Οι πρώτες αναφορές από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις τοπικές αρχές δείχνουν ότι τα κλιμάκια έχουν ξεκινήσει άμεσα τις επιτόπιες καταγραφές, χωρίς ευτυχώς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαρές υλικές ζημιές ή θύματα. Πάντως σχολεία στην περιοχή έκλεισαν για προληπτικούς λόγους.

«Η Μαλάτια είναι εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή»

Μιλώντας στο δίκτυο CNN TÜRK αμέσως μετά τη δόνηση, ο διακεκριμένος Τούρκος καθηγητής Γεωλογίας, Δρ. Σουλεϊμάν Παμπάλ (Süleyman Pampal), χτύπησε «καμπανάκι» κινδύνου για το τεκτονικό υπόβαθρο της περιοχής.

Ο διακεκριμένος σεισμολόγος είπε:«Η Μαλάτια είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη και ευάλωτη σεισμικά περιοχή. Τα ρήγματα που την περιβάλλουν έχουν τη γεωλογική δυναμική να παράγουν σεισμούς που μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 7 Ρίχτερ. Αυτός είναι ο λόγος που κάθε σεισμική δραστηριότητα εκεί μας προκαλεί έντονη ανησυχία».

Το «αίνιγμα» με το ρήγμα της Μαλάτιας και το βαρύ του παρελθόν

Η Μαλάτια βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο από τις πιο επικίνδυνες τεκτονικές ζώνες του κόσμου: το Ρήγμα της Ανατολίας (DAF) και το αυτόνομο Ρήγμα της Μαλάτιας – Οβατσίκ (Malatya-Ovacık Fayı).

Το ρήγμα της Μαλάτιας αποτελεί ένα διαρκές «αίνιγμα» για τους σεισμολόγους. Πρόκειται για μια αριστερόστροφη ζώνη οριζόντιας ολίσθησης, η οποία ιστορικά έχει αποδείξει την καταστροφική της ισχύ. Η περιοχή έχει δώσει μεγάλους και φονικούς σεισμούς κατά το παρελθόν, μερικοί από τους κυριότερους είναι:

1875 (Γκιόλτσουκ/Χαζάρ): Καταστροφικός σεισμός άνω των 7,0 Ρίχτερ.

1893 (Τσελίκχαν): Επίσης ισχυρότατη δόνηση άνω των 7,0 Ρίχτερ που ισοπέδωσε υποδομές.

1905 (Σιρό Τσάι): Μεγάλος σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ.

1964 (Μαλάτια): Σεισμός 6,0 Ρίχτερ που συνδέθηκε άμεσα με τη δραστηριότητα των τοπικών ρηγμάτων.

1986 (Σουργκού): Δύο διαδοχικές δονήσεις 5,8 Ρίχτερ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι μετά τους διπλούς μεγα-σεισμούς των 7,8 και 7,6 Ρίχτερ του 2023, οι ισορροπίες των τάσεων στο εσωτερικό της γης έχουν αλλάξει δραματικά.

Η μεταφορά ενέργειας προς το Ρήγμα της Μαλάτιας αποτελεί το βασικό αντικείμενο μελέτης, καθώς η περιοχή συνεχίζει να δίνει σεισμούς της τάξης των 5,6 Ρίχτερ, κρατώντας τις αρχές και τους πολίτες σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής.