Αυξημένη σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται από το απόγευμα της Κυριακής 24/8, στην Τουρκία στα δυτικά της χώρας και σχετικά κοντά στα παράλια της Μικράς Ασίας.

Η σεισμική δραστηριότητα εντοπίζεται στην επαρχία του Μπαλικεσίρ.

Συγκεκριμένα από τις 6 το απόγευμα ως και μέχρι πριν λίγη ώρα έχουν σημειωθεί πάνω από 15 δονήσεις με τη μεγαλύτερη να έχει ένταση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.

Δείτε πως έχει καταγράψει τις δονήσεις ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται στη Γκούρα Αρκαδίας: