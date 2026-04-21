Στον φωτεινό ουρανό, η σημερινή μέρα θυμίζει άνοιξη: ο ήλιος ζεσταίνει τους δρόμους, η πόλη κινείται σε φυσιολογικούς ρυθμούς, άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειές τους, άλλοι μιλούν για ποδόσφαιρο, άλλοι για αγώνες. Μια καθημερινότητα σχεδόν αυτονόητη. Όμως, η ίδια ημερομηνία, η 21η Απριλίου, κουβαλάει ένα ιστορικό βάρος που σημάδεψε ανεξίτηλα τη χώρα μας και τον αθλητισμό της.

Το 1967 η Ελλάδα δεν ξύπνησε απλώς σε μια διαφορετική μέρα. Ξύπνησε σε μια διαφορετική εποχή. Το πραξικόπημα των συνταγματαρχών ανέτρεψε τη δημοκρατική τάξη και μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε το πλαίσιο λειτουργίας ολόκληρης της κοινωνίας. Ο αθλητισμός δεν έμεινε ανεπηρέαστος. Αντιθέτως, βρέθηκε από τους πρώτους τομείς που «πάγωσαν».

