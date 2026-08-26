Έπρεπε να εκτελεστούν συνολικά 42 πέναλτι για να βγει ο νικητής στο ζευγάρι της Σαρνέζε με την Εμπολιτάνα Κάλτσιο, στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας της Serie D.

Η αναμέτρηση στο «Stadio Squitieri» της Καμπανίας δεν προμήνυε αυτό το απίστευτο φινάλε. Η Εμπολιτάνα πήρε το προβάδισμα στο 78΄με τον Ντ’ Αντζελο, όμως η Σαρνέζε βρήκε την ισοφάριση στο φινάλε κι έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr