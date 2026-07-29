Η ΑΕΚ συνεχίζει να κινείται δυναμικά στη μεταγραφική αγορά και, σύμφωνα με νέα αποκάλυψη του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Μπένι Μουκέντι της Βιτόρια Γκιμαράες.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη πραγματοποιήσει μια πρώτη διερευνητική επαφή για τον 24χρονο μέσο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις μιας πιθανής μεταγραφής. Ωστόσο, τονίζει πως Μουκέντι αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές που εξετάζει η ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, χωρίς να υπάρχει ακόμη προχωρημένη διαπραγμάτευση.

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