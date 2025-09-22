Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 8ος Ξενοδάμειος δρόμος που διεξήχθη την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στην Αντίκυρα της Βοιωτίας. Άψογη διοργάνωση σε οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο άφησε – για μια ακόμη χρονιά – άριστες εντυπώσεις σε δρομείς και θεατές.

Ο αγώνας που χαρακτηρίζεται ως ο αγαπημένος προορισμός των πρωταθλητών, επιβεβαίωσε τη φήμη του και φέτος αφού αρκετοί που έλαβαν μέρος και τίμησαν με την παρουσία τους την διοργάνωση και αποζημίωσαν με την αγωνιστική τους παρουσία εισπράττοντας το χειροκρότημα των φιλάθλων.

Άλλη μια πρωτιά για τον Μαλλιόγλου

Ο πρωταθλητής των μεγάλων αποστάσεων Βαγγέλης Μαλλιόγλου και αθλητής του διοργανωτή Συλλόγου (Ξενόδαμος Αντίκυρας) ήταν για μια ακόμη χρονιά νικητής στην ημιορεινή διαδρομή των 10χλμ.

Στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Κλεοπάτρα Φραγκοπούλου (Πανελλήνιος) ενώ στα 5χλμ πρώτος πέρασε τη γραμμή τερματισμού ο Τάσος Διαμαντόπουλος και στις γυναίκες της ίδιας απόστασης η Αμαλία-Ζωή Λύτρα κατέκτησε μία ακόμη νίκη στην πόλη της.

Στην πράξη το ευ αγωνίζεσθαι

Κορυφαία στιγμή στον 8ο Ξενοδάμειο δρόμο ήταν η πράξη του αθλητή Γιώργου Λουκά ο οποίος στη διαδρομή «έχασε» το δρόμο και σε κάποια στροφή «έκοψε» δρόμο.

Φτάνοντας όμως στην γραμμή του τερματισμού και συνειδητοποιώντας την πράξη του, γύρισε πίσω έτρεξε ανάποδα έως ότου έρθουν και τον περάσουν οι συναθλητές του οποίους είχε προηγουμένως προσπεράσει «χάνοντας» τη στροφή.

Όταν αυτοί τερμάτισαν, τότε τερμάτισε και αυτός! Ο Γιώργος Λουκάς τερμάτισε τελικά στην 5η θέση έκανε πράξη το ευ αγωνίζεσθαι, καταχειροκροτούμενος από τους θεατές που ήταν στον χώρο του τερματισμού σκορπίζοντας ενθουσιασμό και συγκίνηση με την πράξη του!

Το «εὖ ἀγωνίζεσθαι» σημαίνει να αγωνίζεσαι με δίκαιο, τίμιο και ευγενή τρόπο, τηρώντας τους κανόνες και δείχνοντας σεβασμό προς τους αντιπάλους, τους συναθλητές, τους φιλάθλους και την ίδια την αθλητική διαδικασία.

Οι μαθητικοί αγώνες

Εκτός από τον Ημιορεινό δρόμο των 10χλμ και τα 5χλμ ο «Ξενοδάμειος Δρόμος» περιλάμβανε και αγώνες μαθητών Γυμνασίων (1,2χλμ) και Δημοτικών Σχολείων (0,8χλμ) θέλοντας με τον τρόπο αυτό οι διοργανωτές, να διαδώσουν τα οφέλη της άθλησης αλλά και να μυήσει στην αθλητική παιδεία τους μαθητές δίνοντάς τους την πιο αποτελεσματική διέξοδο στην καθημερινότητα.

Νικητής στα αγόρια των Γυμνασίων αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Δούκας και στα κορίτσια η Ραφαέλα Καραβαγγέλη.

Στον αγώνα των Δημοτικών σχολείων δεν υπήρξε χρονομέτρηση αφού αξία και σημασία έχει η συμμετοχή. Μαθητές αλλά και συνοδοί, γονείς και περιπατητές κάθε ηλικίας πήραν μέρος σε αυτή τη διαδρομή των 0,8χλμ γέμισαν τους δρόμους της παραλιακής πόλης, χάρηκαν την πόλη τους, τρέχοντας και βαδίζοντας στους άδειους από αυτοκίνητα δρόμους όπως είχαν φροντίσει οι διοργανωτές σε συνεργασία με το ΑΤ Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας.

Τον αγώνα διοργάνωσε η Αθλητική Ακαδημία Αντίκυρας «Ξενόδαμος» σε συνεργασία με τον Δήμο Διστόμου– Αράχοβας –Αντίκυρας ενώ όλοι οι αγώνες έχουν εκκίνηση και τερματισμό στην γνωστή παραλιακή διαδρομή της Αντίκυρας στην πλατεία ΕΛΑΝ.

Το μετάλλιο του 8ου Ξενοδάμειου δρόμου 2025 αναπαριστά το γράμμα “Ε” και είναι το δεύτερο μετά το περσυνό “Ξ”. Τα επόμενα μετάλλια θα αποτυπώνουν τα επόμενα γράμματα μέχρι να σχηματιστεί η λέξη “Ξενοδάμειος” με τα συλλεκτικά μετάλλια.

Οι τρεις πρώτοι στον 8ο Ξενοδρόμο δρόμο ήταν:

10χλμ Άνδρες

Βαγγέλη Μαλλιόγλου (Ξενόδαμος) 36:00

Δημήτρης Πολυτάρχου 44:41

Ανδρέας Λιόντος (Desfina Runners) 44:52

Γυναίκες

Κλεοπάτρα Φραγκοπούλου 47:19

Ευαγγελία Προβίδα (ΑΨΛ Μεδεών) 53:04

Νόρα Παρασκευοπούλου (Desfina Runners) 55:39

5χλμ Άνδρες

Αναστάσιος Διαμαντόπουλος 18:15

Στάνκο Λαπισλαν (Τσεχία) 20:30

Ζήσης Σιατήρας (ΑΨΛ Μεδεών) 20:30

Γυναίκες

Αμαλία-Ζωή Λύτρα (Ξενόδαμος) 24:17

Ηλιάνα Πλατή 25.01

Ελένη Σταυράκη 27:55

1χλμ Γυμνασίων Αγόρια

Κων/νος Δούκας 4:00

Δημήτρης Σιατήρας 4:07

Ιωάννης Λουκάς 4:12

Κορίτσια

Ραφαέλα Καραβαγγέλη 3:51

Μαρία Λαζαράκη 3:53

Μαριλία Λίτσα 4:17

Διεξήχθη επίσης αγώνας 0,8χλμ Δημοτικών Σχολείων και δυναμικού βαδίσματος με ελεύθερη συμμετοχή με πολύ μεγάλη συμμετοχή αλλά δεν υπήρξε χρονομέτρηση.