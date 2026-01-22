Αήττητη (η μοναδική στη διοργάνωση) και με το απόλυτο βαθμών, θα μπει η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών στη μάχη των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Στην αυλαία της Β΄ φάσης, και παρότι είχε ήδη “σφραγίσει” την πρώτη θέση στον ΣΤ΄ όμιλο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνέχισε με το… πόδι κολημμένο στο γκάζι και επιβλήθηκε άνετα της Ρουμανίας με 18-9, δίνοντας πλέον ραντεβού για το απόγευμα της Παρασκευής (23/1, 18:00).

Τότε που, στον ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία, θα επιδιώξει να εξασφαλίσει το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ταυτόχρονα να βρεθεί ένα βήμα μακριά από την πολυπόθητη κορυφή του βάθρου.

