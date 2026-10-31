Τη μοναξιά της κορυφής στη Waterpolo League ανδρών απολαμβάνει ο αήττητος Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε επίδειξη δύναμης περνώντας με το επιβλητικό 27-13 από την έδρα του ΝΟ Χίου στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης «σκαρφάλωσε» ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο την αναμέτρηση με τον Υδραϊκό στη Γλυφάδα, επικρατώντας άνετα με 16-9.

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