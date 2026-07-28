Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του αρχηγού Βαγγέλη Αραμπατζή, οι διοικούντες της ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ γνωστοποίησαν την απόκτηση και του Αλγερινού Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί.

Ο 28χρονος πίβοτ είναι διεθνής, ενώ την παρελθούσα σεζόν φορούσε τη φανέλα της ουγγρικής Κομλόι. Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης δήλωσε στην ιστοσελίδα της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ: «Είμαι χαρούμενος που έρχομαι σε μία μεγάλη ομάδα, όπως η ΑΕΚ. Ο στόχος μου είναι να βελτιωθώ ως παίκτης και να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τίτλους».

Ενόψει της νέας σεζόν, έχουν ανανεώσει στην ΑΕΚ οι Ματέους (έως το 2028), Γκιγιέρμε Τοριάνι (έως το 2028), Αλέξανδρος Κουκουλάς και Ντένις Μπάρος, ενώ, εκτός από τον Ζεναντί, έχουν αποκτηθεί ακόμη οι Κώστας Κοτανίδης (έως το 2028), Γκιγιέρμε Λινάρες, Κάρλος Οκάνια Μάτας, Πατρίσιο Σικολά, Τζάνος Μπατής, Σωκράτης Χαριτωνίδης, Χιρόκι Ματσουόκα, Ρούντολφ Ζβόνιμιρ Σαφράνκο, Έϊβιντ Βάρπε, Γιαν Κόβατσετς και Τάσος Παπαδιονυσίου. Επίσης, ο τεχνικός του «Δικεφάλου», Αλέξης Αλβανός, ανανέωσε τη συνεργασία του με την Ένωση έως το 2028.

Η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί. Ο 28χρονος (18/06/1998) διεθνής Αλγερινός πίβοτ, ύψους 1.98μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί ξεκίνησε την καριέρα του από την GS Pétroliers (αργότερα μετονομάστηκε σε MC Alger), με την οποία έως το 2022 κατέκτησε 2 Πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα Αλγερίας. Το 2022 πήρε μεταγραφή για την ουγγρική Budai Farkasok, αγωνιζόμενος στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, ενώ την επόμενη διετία φόρεσε τη φανέλα της επίσης ουγγρικής SBS Eger. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας με την Komlói Bányász SK.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Αλγερίας.

Αμπντελτζαλίλ, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».