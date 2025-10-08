Μια σειρά από σημαντικές αλλαγές ενέκρινε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου (World Athletics) στο τελευταίο της συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι αναθεωρήσεις στο σύστημα ράνκινγκ, καθώς και τροποποιήσεις στα αγωνίσματα των 800 μ. και 400 μ. στον κλειστό στίβο.

Το Συμβούλιο της WA ενέκρινε τη μείωση κατά 30% των βαθμών κατάταξης βάσει θέσης σε όλα τα αγωνίσματα και κατηγορίες. Με αυτή την αλλαγή, η επίδοση αποκτά πλέον πρωτεύοντα ρόλο στο συνολικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τη θέση που καταλαμβάνει ο αθλητής σε ένα μίτινγκ.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των βαθμών για τις έξι πρώτες θέσεις στα 5.000 μ. και 3.000 μ. στιπλ στις κατηγορίες DF, GW και G, καθώς και η επέκταση απονομής βαθμών στους δώδεκα πρώτους αθλητές στις κατηγορίες A, B και C. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το συμβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή νέου σημείου σύγκλισης στο αγώνισμα των 800 μ. σε κλειστό στίβο. Το σημείο θα βρίσκεται περίπου στην είσοδο της τελικής ευθείας, δηλαδή 165 μέτρα μετά την εκκίνηση, όπως ισχύει ήδη και για τα 400 μέτρα. Ο στόχος της αλλαγής είναι να δοθεί περισσότερος χώρος στους αθλητές, ώστε να εξασφαλιστεί ομαλότερη κατανομή θέσεων και αποφυγή επαφών κατά τις πρώτες στροφές.

Στα 400 μ., καταρχήν, εγκρίθηκε η πιλοτική εισαγωγή νέας μορφής διεξαγωγής για τα 400 μ. σε κλειστό στίβο. Σύμφωνα με την απόφαση κάθε σειρά θα περιλαμβάνει μόνο τέσσερις αθλητές και θα χρησιμοποιούνται μόνο οι διάδρομοι τρία έως έξι.

Οι διάδρομοι ένα και δύο θα παραμένουν κενές, λόγω του μειονεκτήματος που παρουσιάζουν στις στροφές. Η πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος θα πραγματοποιηθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού στο Τορούν τον ερχόμενο Μάρτιο.

Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση για καθορισμένη σειρά αλλαγών στη μικτή σκυταλοδρομία 4Χ100 μ., η οποία θα είναι η εξής: άνδρας – γυναίκα– άνδρας– γυναίκα. Αυτή η μορφή θα εφαρμοστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκυταλοδρομιών του 2026 και θα ισχύει για τον αγώνα Ultimate Championship στη Βουδαπέστη τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.