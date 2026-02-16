«Άλμα» 18 θέσεων έκανε η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), μετά την εντυπωσιακή της πορεία στο Κατάρ, όπου έφτασε μέχρι τον ημιτελικό.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια από την 52η θέση, που βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα, πλέον φιγουράρει στην 34η, έχοντας 1.435 βαθμούς.

Στο μεταξύ, επικεφαλής της WTA είναι για ακόμη μία εβδομάδα η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα, με την Ίγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί και την Ελένα Ριμπάκινα να παραμένει στην τρίτη θέση.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.870 βαθμοί

2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.803

3. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 7.523

4. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.423

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.888

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.690

7. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.786

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.157

9. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.260

10. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.246

…

34. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.435

Πτώση μίας θέσης για τον Τσιτσιπά

Από τη μεριά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Πιο συγκεκριμένα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πλέον βρίσκεται στο Νο 33 -με 1.485 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα δεν άλλαξε κάτι στην πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να φιγουράρει στην κορυφή, έχοντας αποκτήσει μεγάλη διαφορά (13.150) από τον δεύτερο της κατάταξης, Γιανίκ Σίνερ (10.300).

Το «βάθρο» ολοκληρώνει για μια ακόμη εβδομάδα ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η πρώτη δεκάδα:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.150 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.300

3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.280

4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.605

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.405

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.250

7. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.230

8. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.220

9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.050

10. Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.405

…

33. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.485