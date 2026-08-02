Ο Στέφανος Ντούσκος για ακόμη μία φορά υπερασπίστηκε επάξια τον τίτλο ενός εκ των κορυφαίων κωπηλατών της Ευρώπης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, ανεβαίνοντας στο βάθρο για πέμπτη διαδοχική διοργάνωση.

Ο 29χρονος πρωταθλητής αγωνίστηκε από την πρώτη διαδρομή, ξεκινώντας τέταρτος στα πρώτα 500 μέτρα, όμως ανέβασε σταδιακά τον ρυθμό του και βρέθηκε στην δεύτερη θέση στα 1000, αλλά και στα 1500 μέτρα διεκδικώντας με αξιώσεις μέχρι το τέλος και το ασημένιο μετάλλιο.

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