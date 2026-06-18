Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμη έναν χρόνο, με τον Ουκρανό ακραίο να παραμένει στο «τριφύλλι» και τη νέα αγωνιστική περίοδο (2026-27).

Ο 27χρονος άσος αποτέλεσε κομβικό παίκτη στο ρόστερ των νταμπλούχων «πράσινων», στους οποίους βρέθηκε όταν τραυματίστηκε ο Ρουμάνος Αντριάν Ατσιομπανιτέι που είχε αρχικά αποκτηθεί για τη θέση «4».

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ στο τμήμα Βόλεϊ ανδρών.

Ο Ουκρανός ακραίος, εκ των βασικών συντελεστών στο “πράσινο” νταμπλ, θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Ντμίτρο Γιάντσουκ σημείωσε τα εξής: “Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω το ταξίδι μου με τον Παναθηναϊκό. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Είμαι περήφανος που παραμένω μέλος της πράσινης οικογένειας. Τα λέμε τη νέα σεζόν”».